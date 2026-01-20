好市多急打電話「商品涉蘇丹紅」快退貨 官方回應了

一名女子昨晚接到好市多客服來電，表示賣場販售的「KAHI 撫紋精華棒」可能含有蘇丹紅，提醒可到分店辦理退貨，她將此事分享到網路後，引發千名網友關注，有知情人指出，因韓國廠商在其他產品發現染色劑，為防止交叉污染，好市多才會主動聯繫會員退貨。《中時新聞網》求證好市多，官方表示，此舉屬預防性回收，並已委託第三方檢驗，結果均未檢出蘇丹紅。

原PO昨（19）日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，晚上接到賣場電話，詢問是否有買KAHI 撫紋精華棒，提醒產品可能含有蘇丹紅，可以辦理退貨。

貼文引起熱烈討論，當中也有網友解釋，因韓國廠商在其他產品發現染色劑，為防止交叉污染，才會主動聯繫會員，不少人接到電話後，讚好市多主動打電話提醒消費者很讚，「這售服值得給讚」、「我用完了，但他說沒關係，拿卡去這樣可以退」、「良心事業」、「好市多服務真好」、「今天接到電話嚇了一跳」、「我也接到電話，嚇死了」、「只是預防性下架」、「好市多真的好棒」。

對此，《中時新聞網》求證好市多，官方表示，好市多目前已無銷售該商品，但基於維護會員權益與產品安全的原則，主動進行預防性回收作業；此外，廠商已主動將「KAHI 撫紋精華棒」委託第三方公正單位進行抽樣檢驗，結果均未檢出蘇丹紅。

