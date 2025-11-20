好市多戶外品牌外套大砍900元 他驚「打到骨折」2派吵翻

美式賣場好市多（Costco）時常推出優惠，吸引會員選購，一名男網友表示，10月初在賣場服飾區幫老婆買了一件知名戶外品牌的連帽外套，一件4199元，沒想到昨天去逛竟然折扣900元，驚呼「打到骨折了」。一票網友看了直喊「又貴又醜」；內行網友則表示，該品牌主打機能性，外套穿起來應該很保暖。

原PO昨在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，上月初在賣場服飾區看到知名戶外運動品牌Patagonia的女性刷毛連帽外套，一件4199元，馬上幫老婆買了一件；昨天發現價格下殺，大砍900元，一件只要3299元，優惠至周日（23日），他大嘆「想說4199已經很便宜了，結果現在打到骨折。」

貼文曝光引發許多討論，一票網友直言，即使打折過後價格仍偏高，「老實說又醜又貴，為什麼台灣人喜歡穿這種的」、「應該是我品味太差，如果999元我還是買不下去」、「說真的不是很好看，賣LOGO的」、「如果不在意品牌，這價格在網路上可以買5件左右，品質也不會差到哪去。」

不過也有內行網友表示，Patagonia是專業登山品牌，基本上功能性都很強，「這件保暖效果應該是不錯」、「終於進這個牌子了，坐等長袖上衣，爬山穿可以防曬又透氣」、「我是這品牌的會員，品牌特賣日也都會去逛逛，但說真的這衣服我覺得還好，不是那麼好看，應該功能性比較好。」

