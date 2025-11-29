好市多戶外用品折6200元 會員爆買30台 內行曝從不特價

好市多（Costco）24日至30日推出「黑色星期五購物周」活動，每天都擠爆人潮，許多會員在社群分享必買好物，一名部落客發現，賣場從不特價的微型電動二輪車（電輔車）及電動滑板車，都祭出超殺優惠，最高可省下6200元；有網友表示，得知消息後立刻去賣場搬了30台，準備送給親友。

YouTube頻道「吃喝玩樂小毛呆」上傳影片分享，好市多一款從不特價的「ZAU EB-500 E-BIKE電輔車」，黑五祭出超狂折扣，原價3萬099元，黑五折價6200元，現在只要2萬4799元；「waymax電動滑板車」原價9599元，現在便宜2000元，只要7599元；「Acer Electric Scooter第七代」原價2萬4999元，黑五特價1萬9999元，現省5000元。

優惠訊息曝光引發許多討論，有會員表示，「感謝分享，剛剛買了30台來送親友。」其他網友驚呼，「我去買的時候，店員說有人一次買了30台，我原本還不相信。」此外，也有網友提醒，電動滑板車只能在公園或特殊地點使用，不可以在一般道路使用，違規會被罰錢。

交通部公路總局表示，微型電動二輪車自2022年11月30日須掛牌、投保才能上路；雖不用考駕照，不過騎乘者須年滿14歲，戴安全帽並遵守交通規定。

至於電動滑板車，北市交通局表示，依法不能在道路上使用，違規者會被依《道路交通管理處罰條例》罰1200元以上、3600元以下罰鍰。

