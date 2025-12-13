好市多折扣密碼曝！5類商品「買對時機」年省數萬元

好市多內行會員分享「折扣密碼」，和容易買貴的商品。（示意圖／東森新聞）





美式賣場好市多商品讓人眼花撩亂，也經常有各種特價活動，但是其中隱藏著許多老會員才看得懂的「折扣密碼」。另外，網友們也提到有5種商品一般顧客最容易買貴，如果在正確時間出手，每年能夠省下驚人的數萬元。

許多會員認為電子產品、電視、筆記型電腦容易買貴，應在每年的1月、4月、7月、10月好市多更新店內庫存的時候購買才會最划算，價差可以高達6千台幣到1萬5千台幣左右。庭院家具和節慶商品也是等換季、或是節日過後的清倉時間購買反而最划算，這類商品也不怕過季，即使買了過季清倉品，但明年節慶再度到來的時候，就能夠拿出來用。

而民眾在購買商品後一個月內如果遇到降價，有機會要求差價補償，甚至可能收到購物金。不過台灣好市多目前還需要會員主動去詢問，另外買貴退差價的補救方案不能用在客製化商品、需要安裝類商品、車輛、貴金屬等。

此外，網路瘋傳好市多「價格尾數」折扣密碼，像是.99結尾就是正常價格、.00或是.88是店長特價、.97則是清倉折扣，代表商品賣完後就可能下架停售了。好市多的自有品牌咖啡、零食、堅果也有自己的折扣節奏，大約8-12週就會有促銷折扣；好市多販售的知名品牌零食、清潔用品等也會有交錯特價的規律，美容保健品更是每月都會有活動，民眾可以多看看會員優惠券冊，可以發現更多驚喜優惠。

