好市多掀掃貨潮！Honeywell特價7000元有找

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▲知名品牌 Honeywell 熱銷機型「HPA5350WTWV1 淨味空氣清淨機」驚見年中首殺折扣，以 $6999 的超值價格驚喜上架美式賣場好市多。（圖／翻攝自Threads）

[NOWNEWS今日新聞] 好市多驚見民眾「狂搬」空氣清淨機！

近期美式賣場好市多釋出的優惠資訊中，知名品牌 Honeywell 熱銷機型「HPA5350WTWV1 淨味空氣清淨機」驚見年中首殺折扣，以 $6999 的超值價格驚喜上架，吸引大批民眾湧入賣場掃貨，相關討論再度引發會員熱烈回響，不少人直呼「這預算內真的沒對手，手慢就沒了！」

▲（圖／翻攝自 Threads）

網友熱議：家電界的「不敗神機」

討論區留言好評不斷，諸如「這預算內這台真的頂」、「買了相見恨晚」、「好市多買直接省四千」等回應紛紛湧現。更有網友將其比喻為家電界的「不敗神機」，耐用度高到讓人想換新機都找不到藉口。此外，許多家中有過敏兒與毛小孩的家長也現身說法，表示這台空氣清淨機不僅能有效改善異味，更省下了不少醫藥費。

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▲（圖／翻攝自 Threads）

好市多萬元以下最高 CADR，CP 值霸主

這款深受家庭與養寵族信賴的 Honeywell 淨味空氣清淨機（HPA5350WTWV1），憑藉同級產品中高達 557 CMH 的 CADR 值，是目前好市多架上萬元以內最高的，適用到 28 坪，被用戶公認為大空間的「CP 值霸主」。其核心優勢包含：

智慧淨化偵測：搭載 PM2.5 與 VOCs 雙智慧偵測系統，透過燈號即時反饋空氣狀況，讓淨化過程看得到。

強力除臭表現：專攻家中異味來源（如毛小孩味道、烹飪異味），專家實測開啟後半小時內即能顯著改善室內氣味。

專業 H13 HEPA 過濾：H13 等級 Certified HEPA 過濾，濾除 PM 0.3 達 99.997 %。

高效耐用口碑：具備強效空氣循環能力，適用 14-28 坪大空間，且運轉表現極其穩定，是許多家庭長年信賴的居家必備款。

▲（圖／翻攝自 Honeywell 官方網站）

優惠期間 6/8～7/5 把握入手良機

這次的折扣讓網友大喊「不買對不起自己」，Honeywell 淨味空氣清淨機（HPA5350WTWV1）好市多會員價$8,999，折扣期間一口氣折 $2,000 到 $6,999！由於好市多優惠檔期數量有限，建議民眾務必把握機會前往賣場選購。特別提醒，該機型用料紮實、份量十足，出發前記得預留足夠的車內空間，才能順利將這台高性價比神機帶回家，為家中空氣品質做完整的升級！

▲（圖／翻攝自 好市多線上購物網站）

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