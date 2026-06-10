好市多掀「綠色風暴」！開心果烘焙、冰品暴增 網推爆這款：高CP值抗通膨

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近年「開心果」口味席捲國內餐飲與烘焙市場，從連鎖手搖飲、法式甜點到超商麵包，皆能看見這抹綠色身影。近日，這股「綠色風暴」也正式蔓延至美式連鎖美式賣場好市多（Costco）。有消費者在網路社群發文指出，賣場內的開心果相關商品密度大增，並彙整出包含冰品、烘焙、堅果類等6大品項，旋即引發熱烈討論，更意外揭示當前消費者的採購趨勢。

在琳瑯滿目的新品中，討論度最高的分別為「開心果流心雪糕」與CP值極高的「開心果奶油蛋糕」。不少搶先開箱的民眾透露，該款奶油蛋糕份量紮實，相較於市面上動輒百元起跳的單片精緻甜點，百元親民價顯得相當具競爭力，甚至被網友評為「少數不踩雷的點心」；不過也有務實消費者提醒，蛋糕分量過大、保存期限較短，是購買前需評估的痛點。

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↑（圖片翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區FB）

此外，點心類的「開心果菠蘿泡芙」與免剝殼的「鹽烤開心果核仁」也各擁擁護者。面對這波商品潮，不少「開心果控」紛紛表示，現在逛賣場宛如天堂，連減肥族都直呼「忍不住想拿」。市場分析指出，開心果獨特的堅果香氣與高辨識度的視覺感，已成為近年烘焙業的流量密碼，隨著大份量賣場加入戰局，預期這波綠色消費熱潮還將持續延燒。

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