好市多推出新品！熟食區悄上架「台式甜品」 他大讚濃郁又暖胃

美式賣場好市多（Costco）熟食區近日推出冬季限定甜品「黑芝麻糊小湯圓」，售價69元，自1月12日上架後引發熱烈關注。除了CP值高外，不少民眾實際品嚐後也分享評價，認為整體味道香濃、甜度剛好，是冬天暖身的絕佳選擇。

好市多熟食區一向以熱狗、披薩、烤雞、濃湯等人氣商品吸引會員，近期新增的「黑芝麻糊小湯圓」則屬台式甜品，吸引不少網友關注。產品以濃郁黑芝麻糊為底，搭配紅白小湯圓，主打濃香順口、口感綿密，限時供應、售完為止。

有網友在社群上分享食用心得，直言這款新品「冬天喝很剛好，真的很濃，很適合暖身」，他提到黑芝麻糊質地濃稠香醇，甜度適中，喝完有「暖胃」感覺。每杯內含12顆紅白湯圓，唯一小缺點是湯圓口感偏軟，但整體仍相當滿意，還笑稱「剛到手時杯子有點燙手，要小心拿」。

貼文曝光後，也引起其他網友熱烈回應：「這不錯耶」、「我喜歡芝麻糊」、「居然出芝麻糊也太驚喜」、「未來會有燒仙草嗎？」

好市多則表示，熟食區會根據季節與天氣變化推出不同商品，邀請會員在冬季天冷時來賣場品嚐應景甜品。

