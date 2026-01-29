好市多推春節餅乾禮盒 大票會員讚：好吃到停不下來

即將迎接農曆新年，各大賣場陸續推出春節禮盒，一名網友分享，日前在好市多買了4款禮盒，認為送禮或自己吃都很棒，尤其是其中一款牛軋餅禮盒，「真的超讚，會一直吃停不下來。」也有網友大推科克蘭綜合巧克力餅乾，「上次買3盒，結果不小心吃掉一盒，明天又要去補了。」

一名女網友日前在臉書社團「好市多商品資訊分享」發文表示，去年買過好市多的新年禮盒，覺得很不錯，這次也在好市多採買，她選了4款春節禮盒，包括櫻桃爺爺牛軋餅、日本神戶風月堂、銅鑼燒禮盒，以及科克蘭綜合巧克力餅乾。

原PO先打開銅鑼燒和牛軋餅，大讚2款都超好吃，「送禮或自己吃都很棒，桑椹牛軋糖真的超讚，會一直吃停不下來的那種」，其他款也很適合送禮。

貼文曝光引發討論，許多網友也大推好市多的禮盒，「櫻桃爺爺的很讚，而且包裝很喜慶」、「櫻桃爺爺牛軋餅我一個早上就可以吃光」、「科克蘭的綜合巧克力餅乾很推，之前都會買來吃」、「上次看到有人一箱一箱買風月堂，看來真的不錯。」

也有會員留言讚，好市多的禮盒種類多，中式、西式都有，價格也比較划算，「我們公司今年也買好市多的禮盒，比較便宜」、「超喜歡等新年過完去買特價禮盒來吃」、「我都是送禮前一天才去買，不然都會被我吃掉。」

