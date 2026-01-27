好市多推「4大新制」！非會員禁入美食區 台灣會跟進？官方回應了

記者鄭玉如／台北報導

美國好市多（Costco）自今（2026）年進行4項會員制度調整，包括美食區全面實施會員卡掃描、獨立式加油站、結帳「預先掃描」、處方藥價透明化，藉此縮短排隊時間，提升消費便利性。對此台灣好市多表示，目前尚未跟進相關措施，若日後總部有所指示，將依規定配合推動。

美國好市多推4大會員新制！提高消費便利性、透明度

根據外媒報導，美國好市多今年將推出4項會員制度調整，其一是「美食區全面實施會員卡掃描」，未來不論採取哪一種付款方式，消費者在點餐前皆須先掃描會員卡，代表非會員將無法再進入美食區消費，以確保相關回饋能真正落實於付費會員身上。

好市多也將打破慣例，計畫在美國加州米申維耶霍（Mission Viejo）打造首座獨立式加油站，不附設賣場且僅對會員開放。至於結帳流程，將擴大導入「預掃描」技術，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）表示，員工可在顧客排隊時先行掃描購物車商品，配合入場即掃會員卡制度，結帳時間最快可縮短約20%，大幅減輕尖峰時段排隊壓力。

好市多將攜手藥品福利管理公司Navitus推行「成本加成制」藥價模式，讓會員一目了然處方藥的實際成本與加價方式。該模式在美國藥局體系相當罕見，更能凸顯會員制度的附加價值。

台灣好市多：目前尚未跟進 若有變動會主動通知

台灣好市多接受《三立新聞網》訪問提到，以上4大制度調整確實是今年推出的新制，台灣目前尚未跟進，若日後總部有所指示，將依規定配合推動。好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

