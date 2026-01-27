好市多推4大新制 台灣官方證實：總部指示就跟進

好市多今年計畫推出多項新制度，其中包括美食區將要求顧客出示會員卡。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多（Costco）今年計畫推出多項新制度，包括美食區實施會員資格驗證、增設門市據點、優化結帳流程等。對此，台灣好市多表示，將依總部指示跟進，若有任何調整變動，會主動通知會員最新資訊。

美食區會員資格驗證

根據外媒《mashed》報導，好市多今年將推出多項新制度。其中，美食區將首次要求顧客出示會員卡，並透過與倉庫入口相同的電子掃描設備驗證，確保只有會員能享用餐點。

優化結帳流程、提高藥局定價透明度

此外，好市多將導入「掃碼即走」系統，會員可使用好市多App掃描購物車內商品並完成付款，結帳後店員僅需掃描電子收據核對，大幅提升結帳效率並縮短排隊時間。自1月起，好市多藥局也與Nativus公司合作，簡化藥品購買流程，藥品價格將以基礎售價加固定加價計算，提高定價透明度，方便消費者理解費用構成。

好市多擴大標準倉儲式超市規模

在門市擴張方面，截至2025年，好市多原計畫新建29家門市，其中10家位於海外，實際則開設27家。展望今年，好市多將再開設35家新店，其中5家屬於原有門市搬遷。即便如此，標準倉儲模式仍為重點，業務持續穩定擴張。

員工時薪將上調

除了會員服務，好市多也持續提升員工福利。2025年3月，公司調整薪資，低薪員工時薪提高0.5美元，高薪員工時薪提高1美元，達每小時30.90美元，並計畫每年再調整1美元，今年高薪員工時薪將達31.90美元（約新台幣997元）。

對此，台灣好市多表示，「確實為今年推出的新制」，只要總部指示就會跟進，也會在各項服務調整時主動通知會員，強調會持續提供會員高品質商品與優質購物體驗。

