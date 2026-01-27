好市多推4大新制！買熱狗也得「驗明正身」 台灣總部回應：一切聽美國

好市多2026年推出4大新制，其中包括熟食區需「掃碼點餐」，意味沒有會員身分者無法購買，對此，台灣總部回應「目前尚未跟進」，但若日後美國總部有指示將配合。圖／取自photoAC

在全球零售業競爭白熱化的當下，美式賣場好市多（Costco）憑藉其獨特的會員制模式，持續穩居零售巨頭地位。根據Mordor Intelligence最新報告指出，全球零售業規模預計將從2026年的29.8兆美元成長至2031年的41.5兆美元。為了在這波成長浪潮中脫穎而出並鞏固會員忠誠度，Costco宣布將於今年推動4項重大變革，範圍涵蓋熟食區、加油站、結帳流程及醫療福利。

黑鑽卡會員貢獻驚人 專屬時段成關鍵

根據外媒報導，Costco的核心策略始終圍繞著「會員價值」，儘管2024年9月Costco調漲了美國地區的年費（金星會員漲至65美元、黑鑽卡會員漲至130美元），但同時也升級了黑鑽卡（Executive Member）的回饋上限至1250美元，並新增Instacart抵用金與專屬購物時段。

財報數據顯示，截至2025財年第一季，雖然黑鑽卡會員僅佔總會員數的48.8%，卻貢獻了高達74.3%的淨銷售額。為此，Costco自2025年9月起試行「專屬購物時段」（平日及週日上午9點至10點僅限黑鑽卡會員入場），此舉雖引發討論，但也成功帶動銷售成長。

展望2026年，Costco將進一步落實以下4大新政策，預計將影響全球超過8100萬名付費會員的購物體驗。

1.捍衛會員權益 熟食區全面「掃碼點餐」

Costco熟食區招牌的1.5美元熱狗堡套餐，40多年來堅持不漲價，被視為會員福利的象徵。然而，為了杜絕非會員「蹭福利」的漏洞，Costco決定硬起來。從2026年起，無論使用現金或信用卡付款，進入熟食區點餐前必須先掃描會員卡。此數位化措施旨在確保這些高成本吸收的優惠商品（如熱狗、披薩）僅回饋給真正繳費的會員，進一步凸顯會員卡的價值。

好市多2026推出4大新制，捍衛會員權益。圖／取自unsplash

2.測試新模式 首設「獨立加油站」

低廉的油價一直是Costco吸引會員開車前往賣場消費的重要誘因。今年Costco將在美國加州米申維耶霍（Mission Viejo）開設首家「獨立加油站」。與過往加油站總是附設於賣場旁不同，這次是Costco首次嘗試將加油站獨立運作。雖然目前尚不清楚這是否會成為未來展店的新趨勢，但可以確定的是，該站點依然堅持「會員獨享」，非會員無法進站加油。

3.解決排隊惡夢 擴大「預先掃描」技術

對於常逛Costco的人來說，結帳排隊往往是最耗時的環節。執行長Ron Vachris宣布，將全面擴展收銀台的「預先掃描」（Pre-scanning）技術，這項技術讓工作人員在顧客排隊時，就能透過手持裝置先行掃描購物車內的商品。數據顯示，此舉能縮短高達20%的結帳時間，搭配入場時的掃碼檢查，預計2026年起，會員進出賣場的流程將變得更加順暢快速。

4.醫療福利升級 處方藥價更透明

Costco與藥品福利管理公司（PBM）Navitus合作，導入「成本加成定價模式」（Cost-plus pricing），這意味著Costco的藥局定價將更加透明，會員可以清楚看到處方藥的原始成本、固定的利潤成數以及服務費。這項措施打破了傳統藥局價格不透明的潛規則，讓會員在醫療支出上也能享有具競爭力的價格與知情權。

雖然零售業利潤微薄，但Costco透過不斷優化會員權益，證明了付費會員制的高回報率。從嚴格限制熟食區資格到加速結帳流程，Costco的2026年新制無疑是為了在龐大的全球零售市場中，持續綁住會員的心。

台灣好市表示，「目前尚未跟進」新制，若日後接獲美國總部指示，台灣分店將依規定配合。圖／取自unsplash

台灣官方：目前維持現狀 有變動會通知

根據《三立新聞網》報導，台灣好市多證實，上述熟食區掃碼、獨立加油站等4大制度調整，確實是好市多今年推出的新政策，但針對台灣地區的實施計畫，官方指出「目前尚未跟進」。

不過，台灣好市多也語帶保留表示，作為全球連鎖企業，若日後接獲美國總部指示，台灣分店將會依照規定配合推動。官方強調，好市多長期致力於提供會員高品質的商品與優質購物體驗，依照過往慣例，若各項服務或規定有任何具體調整，一定會主動通知所有會員，請消費者無須過度擔憂。



