好市多整車結帳「折上千」！ 她嗨翻直呼超有感 2條件1年回饋3萬元





美式賣場好市多（Costco）會員好康多多，讓不少人成為忠實粉絲。日前一名女網友到好市多採買一整車商品，結帳後竟現折上千元，讓她當場嗨翻直呼超有感！好市多證實此事，並強調符合「2條件」，1年回饋上看3萬元！

5日一名女網友在《好市多商品資訊分享》社團PO文「剛剛在藥房結帳的時候扣了一千多，才反應過來現在富邦黑卡的額外回饋是2%，以前覺得國泰1%富邦>2%沒什麼實感，果然還是要直接一次扣才有感！」她強調一年下來這樣累積，雖然她不是什麼大戶，「但combo下來其實回饋蠻多的，就我一個月去採購1～2次而言還不錯！」

許多網友看了以後也紛紛大讚「上次買dyson一次把6000多紅利折抵，超爽」、「我都會幫親朋好友在好市多結帳 一年大概可以賺到7～8000的回饋」、「我今年好像好多金+黑卡2%有一萬多」、「常常會忘記好市多還有回饋，每次年初一次折抵掉都很小確幸」、「每年的小確幸時刻」、「有黑卡的回饋差好多 我是不是也要考慮升了？」

據悉，好市多會員回饋金主要分為「黑鑽卡2%消費回饋」與「富邦聯名卡好多金」。黑鑽卡結合富邦Costco聯名卡可達到最高回饋。黑鑽卡享賣場2%回饋（年上限3萬元），聯名卡於店內消費享2%好多金、線上購物3%無上限，自助加油3%，兩者合併最高享5%回饋。

對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多在商品優惠、充電服務及黑鑽與聯名卡回饋上持續努力，提供高品質且極具競爭力的商品與售價，為會員創造絕佳的價值及消費體驗！

（封面圖／翻攝《好市多商品資訊分享》粉專）

