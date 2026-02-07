好市多整車結帳「折1000元」她喊超有感 符合「2條件」年回饋3萬

生活中心／賴俊佑報導

美式賣場好市多(Costco)超強回饋！有民眾日前在藥房買葉黃素、維生素B，結帳竟折抵1000多元，直呼超有感，好市多表示符合「2條件」，1年回饋上看3萬元；另外，全聯全支付會員突破700萬，攜手台北富邦銀行推最高15%回饋，還有機會抽中日本、韓國雙人來回機票。

好市多黑鑽卡加聯名卡回饋，有會員直接折抵破千直呼超有感。(圖／翻攝自好市多商品資訊分享)

好市多買整車結帳折扣上千！她嗨喊超有感

有民眾在「好市多商品資訊分享」發文分享，「剛剛在藥房結帳的時候扣了1千多，才反應過來現在富邦黑卡的額外回饋是2%，以前覺得國泰1%富邦>2%沒什麼實感，果然還是要直接一次扣才有感！」民眾表示雖然自己不是大戶，但一年累積下來累積回饋很多，一個月去採買1、2次還不錯。

網友們看到貼文，紛紛大讚「上次買dyson一次把6000多紅利折抵超爽」、「常常會忘記好市多還有回饋，每次年初一次折抵掉都很小確幸」、「我都會幫親朋好友在好市多結帳 一年大概可以賺到7000~8000的回饋」、「今年好像好多金加黑卡2%有1萬多，好可怕，我到底都買了什麼啊？」、「感覺升黑卡比較划算」。

好市多會員回饋金主要分為「黑鑽卡2%消費回饋」與「富邦聯名卡好多金」。黑鑽卡結合富邦Costco聯名卡可達到最高回饋。黑鑽卡享賣場2%回饋（年上限3萬元），聯名卡於店內消費享2%好多金、線上購物3%無上限，自助加油3%，兩者合併最高享5%回饋。

對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，好市多在商品優惠、充電服務及黑鑽與聯名卡回饋上持續努力，提供高品質且極具競爭力的商品與售價，為會員創造絕佳的價值及消費體驗！

全支付於2026年開春正式突破700萬會員。(圖／全聯提供）

全支付新春最強回饋！再抽日、韓機票

全支付於2026年開春正式突破700萬會員，祭出「新春好運來，回饋馬上到」活動！即日起至2月28日，每一全支付帳號於全支付APP首頁，完成活動登錄並於指定場域單筆消費滿888元，即可享有5%全點限量回饋。除了實質點數回饋，還能同步獲得抽獎資格，有機會抽中日本、韓國雙人來回機票，抽獎資格不限次數，消費筆數累計越多，中獎機會越高！

此外，全支付還攜手台北富邦銀行推出獨家回饋，凡綁定富邦信用卡單筆消費滿$888，除了原本的5%全點回饋及機票抽獎外，還能額外再獲得5%全點加碼，並可參加富邦卡友專屬的日韓雙人來回機票加碼抽獎，有更多機會把機票好禮帶回家。

