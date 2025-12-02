好市多新上架「1水果」！婆媽超愛大顆又多汁 震撼價格曝光

生活中心／張尚辰報導

美式賣場好市多商品種類繁多，是不少民眾購物的好去處。近日，一名網友分享好市多新上市一款「美國石榴」希望有吃過的民眾可以分享一下心得。貼文曝光後，引發熱烈討論，不少網友表示，雖然很好吃，但是不便宜，一盒4顆要價629元，「很大顆，但是價格偏高」。

該網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出美國石榴的照片，寫下「COSTCO的美國石榴已上架，已經吃到的團友再回報一下這批的品質如何~」

根據《今購百科》資訊指出，美國石榴一盒4顆，2.5公斤，共629元，從照片中可以看見，每一顆都非常大，紅色的果皮感覺非常新鮮，讓人看了食慾大開。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「好吃，有甜，沒澀澀的味道」、「孩子愛，買下去就對了」、「品質不錯，好吃，籽可食喔」、「每年都有買」。

不過，也有人認為價格不便宜，「好吃，很大顆，但是價格偏高」、「今年真的變很貴，嚇到」、「今年變好貴」、「怎感覺今年好市多水果價格跟外面一樣了？那花那麼多錢繳會費幹嘛」。

