好市多新品惹議！面紙包裝出現「簡體字」 網：看了就不想買

好市多（Costco）近日上架一款科克蘭（Kirkland Signature）三層面紙，卻被消費者發現包裝印有簡體字、產地標示為中國，在社群引發激烈討論，不少會員直呼「根本不想買」。對此，好市多強調，賣場上架商品皆合乎法規。

好市多（Costco）近日上架一款科克蘭三層面紙，卻被消費者發現包裝印有簡體字、產地標示為中國。（示意圖／Unsplash）

有網友於本月1日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新產品資訊，指出好市多近日新上架科克蘭三層面紙，輕巧尺寸隨處可用，一袋24入售價299元。不過，有網友發現，這款面紙的外包裝皆為簡體字，且產地標示為中國，引發熱議。

不少網友直呼，「這是台灣Costco嗎，簡體字」、「竟然是簡體字….這個看了就不想買」、「太離譜！外包裝也不會改字一下」、「也沒便宜到哪去，為何要進這種讓人有疑慮的商品進來賣」、「不尊重台灣市場拒買」。另有人提醒，「中國開市客（Costco）委託中國最大的衛生棉和嬰兒紙尿褲生產商恆安集團製造的面紙。這不是衛生紙，所以不要沖入馬桶」。

根據《中時新聞網》報導，對於面紙包裝爭議，好市多回應，上架商品皆合乎法規，並說明，好市多憑藉全球採購策略，嚴選高品質商品並極大化價格優勢，為會員創造超越期待的採買價值。

