好市多新產品「包裝全印簡體字」 一票會員氣炸：這什麼鬼啦！

好市多新產品「包裝印簡體字」，引發一票網友不滿。圖／Costco好市多 商品經驗老實說FB

美式連鎖賣場好市多（Costco）近日上架一款科克蘭（Kirkland）三層抽取式衛生紙，有網友在相關臉書粉絲團推薦，並秀出商品照，說是新商品。但是大票網友發現這雖然是台灣好市多新品，外包裝上面印的卻是簡體字，因而感到相當不滿，甚至大罵「這什麼鬼啦！」

一名網友日前在臉書粉絲團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文介紹新產品，是一款三層抽取式衛生紙，但包裝上的產品名稱卻使用了中國人習慣的「面巾紙」而非台灣人習慣的「衛生紙」，並且在「柔厚、親膚」的特點介紹上，還使用了簡體字，把「親膚」印成「亲肤」。

更誇張的是，在洋洋灑灑的產品介紹上面，全部都是簡體字，產地也寫著是中國福建省，由中國上海一間公司委託代理，就連這項產品的客服電話留的都是中國的電話號碼。

許多網友非常不滿，紛紛留言「這什麼鬼啦」、「以前這個是台灣製耶」、「簡體字？」、「什麼垃圾東西」、「台灣的紙漿有不夠用到需要使用中國紙漿嗎」、「統戰從好市多開始」、「簡體字體沒改成正體字是不是可以檢舉？」、「台灣有很多好用的衛生紙，不需要買中國來的」、「中國製」、「青鳥準備抵制好市多」、「賣這什麼狗東西啦」、「自從發生過回收再製衛生棉後只要是個人衛生用品來自中國一律略過，雖然便宜」、「去好市多辦會員就是為了好市多牌的台灣製衛生紙帶路雞，如果連這個都是中國製造的，只好退會員去Lopia了，至少是日本製或台灣的產品」。



