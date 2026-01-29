好市多新莊店停車收費2／2上路 官方曝各分店規定

全台好市多已有14家賣場，導入停車收費系統並啟用，另有台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義等5家分店，仍未完成安裝，新莊店去年12月被網友發現增設停車繳費機，但至今仍處於測試階段，一名網友昨（28）日下午前往新莊店，看到賣場公告將於2月2日起實施停車消費折抵新制；《中時新聞網》詢問好市多其他5分店是否將同步實施，業者回應表示，若執行皆會提前公告，目前僅新莊店有相關公告。

原PO昨（28）日於臉書社團「好市多商品資訊分享」上傳新莊店公告，內容寫道「為提升會員購物服務品質，賣場停車場將於2月2日起實施購物消費折抵停車費新制」。

公告說明，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）可折抵3小時，每日最高折抵3小時；未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時計費。

新莊店確定實施停車新制，多數會員表示支持，認為收費制度可改善長期被周邊住戶與上班族占用的情況，讓停車位回歸真正到賣場消費的顧客使用。

《中時新聞網》今求證好市多，官方表示，目前全台已有14家賣場，導入停車收費系統，且均已啟用，新莊店則是自2月2日起實施；另台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁及嘉義等5家分店尚未完成安裝，仍在規劃且會陸續推動，強調相關措施若要執行，皆會提前對外公告，目前僅新莊店發布相關資訊。

