好市多新莊店將收停車費每小時百元 會員反應不一

新北市 / 綜合報導

美式賣場好市多，再度調整各分店停車管理政策，新莊店2月2日起，俐車場將開始收停車費。停1小時100元，購物滿500元能折抵3小時，希望能將停車空間有更好的運用。有會員拍手叫好，但也有人覺得這停車費有些昂貴。

記者吳任瑜說：「美式賣場好市多在台灣的分店，停車收費再加一。」在台灣的分店，停車收費再加一。記者吳任瑜說：「新莊店宣布從2月2日開始，停車每半小時要收50元，消費可以折抵。」

機器設備準備就緒，好市多新莊店，下個月2日就要開始收停車費，引起網友討論，就有人好奇，會員的接受度究竟如何。民眾說：「應該還算合理吧，因為好像那個。」

民眾說：「北投那邊的(好市多)也是要收費。」民眾說：「500元(折抵三小時)，其實還滿好拿到的。」民眾說：「隨便拿個東西就會超過了，所以如果是用這種方式的話，我覺得是OK的。」

站在維護會員權益的立場，不讓外車進入，大部分民眾表示支持。網友表示早該收費了，就是有人濫用資源才會這樣，希望到時候會好停一些。目前好市多全台14家賣場，只剩5家停車不用收費，分別是台中南屯，台南桃園中壢，還有桃園南崁及嘉義，業者表示目前收費計畫，仍然在規劃中會陸續推動，如果要執行會提前通知，雖然大部分的人都支持，但也有會員持不同看法。

民眾說：「(買)500元，(免費停車)3小時的話，我是覺得它是一個門檻啦。」民眾說：「因為有的時候，只是來吃個東西，或者是說，有的人他可能會買特定的東西，但他可能不足500元，不足到500元這樣子。」

民眾說：「所以就是看狀況，那如果說半小時50元的話，我是覺得稍微多了點。」好市多表示，這個措施主要為了，提升會員的消費體驗，未來將持續逐步導入，畢竟如果購物時，為了停車花太多時間等待，進場時買東西的興致，可能已經少了一大半。

