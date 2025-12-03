好市多新莊店終結「免費停車」 全台只剩5分店未收費

近日也有民眾發現新莊店戶外停車區已設置繳費設備，不少網友直呼「超棒」。（翻攝自Google Maps）

停車蟑螂掰掰了！為杜絕外部車輛長期占用問題，美式量販店好市多再度調整停車管理政策，目前僅5家門市尚未導入停車收費設備。

好市多（COSTCO）停車位經常一位難求，被發現是遭鄰近社區或辦公大樓的住戶與上班族占用，使好市多全台各分店陸續取消停車免費制。近日也有民眾發現新莊店戶外停車區已設置繳費設備，不少網友直呼「超棒」。

對此，好市多回應，為提供會員更優質的消費環境，全台門市正逐步導入停車收費系統，目前仍有5家店尚未完成設備安裝，如嘉義店、南崁店、台中店、台中港店、高雄店，未來將陸續到位。屆時會員在賣場消費可享停車折抵，以確保停車空間回歸實際購物需求。

