好市多新莊店2月起收停車費！全台14店已上路 會員大讚「使用者付費」

台灣好市多停車收費制度陸續上路。新莊店近日張貼公告，確認將自2月2日起啟用新制，引發會員討論。公告顯示，停車將採計時收費，每小時100元；消費滿500元可折抵3小時，每日最高折抵3小時；停放未滿30分鐘免費，超過則以1小時計費。

好市多表示，目前全台已有14家分店完成停車收費系統建置並投入使用，其餘門市將視進度陸續導入。計價方式為每小時100元，消費滿500元可折抵3小時，並以3小時為限。尚未裝設的5家分店包括台中南屯、台南、中壢、南崁及嘉義，未來若啟動新制會提前公告。

新制曝光後，多數會員表態支持，認為可讓停車位回歸實真正消費的會員使用，避免周邊住戶及上班族長期占用賣場停車空間。

