好市多新莊店2／2起要收停車費！會員讚：早該收了 全台剩5間免費

美式賣場好市多(Costco)新莊店正式公告，2月2日起停車場將收費，若會員有消費可折抵停車費，公告一出獲得大批會員支持「終於不用靠運氣停車了」，目前全台還有5家好市多尚未安裝繳費機台，好市多表示將陸續啟用收費。

根據新莊店停車場公告內容，為提升會員會員購物服務品質，2月2日起實施購物消費折抵停車費新制，停車計時收費每小時100元，消費滿500元(含)折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。

新莊好市多擁有超過600個汽車格、至少200個的機車停車空間，過去提供免費停車，卻出現附近上班族、住戶濫停情形，造成好市多會員一位難求，如今停車場收費新制即將上路，會員們表示支持「早該收費了，希望到時可以好停些」、「終於不用靠運氣停車了」、「本該如此 ！ 沒消費佔了會員的車位」。

全台剩5間好市多停車免費

目前全台有5家好市多賣場未設置停車收費功能，分別為桃園中壢、桃園南崁、台中南屯、嘉義、台南店，好市多表示未來這些賣場將陸續引進收費制，具體安裝時間尚未定案。

