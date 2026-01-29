好市多新莊店2／2開收停車費 全台剩5家免費停！官方：陸續推動

美式賣場好市多。（示意圖／報系資料照）

美式賣場好市多（Costco）在全台灣有14個據點，從去（2025）年12月有新北市民眾注意到新莊店陸續設置停車繳費設備，近期正式貼出公告，將於2月2日起實施購物消費折抵停車費新制，引發會員們討論。對此，台灣好市多官方證實，並透露全台仍有5家賣場尚未安裝繳費機台，將陸續啟用收費。

近日有好市多會員在臉書社團分享，去好市多新莊店看到的最新公告，上頭寫著，「停車場公告，親愛的會員們：為了提升會員購物服務品質，本賣場停車場將於115年2月2日起，實施購物消費折抵停車費新制，敬請配合停車場管理人員之作業，謝謝」。

公告中也說明，會員到新莊店消費，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每日最高可折抵3小時。至於停車未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。

好市多新莊店公告將於2月2日起消費購物折抵停車費新制。（圖／翻攝自臉書／好市多商品資訊分享）

貼文底下引發會員們熱烈討論，紛紛表達個人看法，「早該收費了，希望到時可以好停些」、「非常感謝政策，就是要這樣」、「賣場停車場本來就是給消費的會員停的，每次找車會都找超久」、「好市多之前給人免費停，結果出現一堆肖貪的人，我看過車行的車開去占用停車格」。

好市多官方證實新莊店將於2月2日啟用會員購物折抵停車費新制，而目前全台還有5家賣場尚未完成繳費設備安裝，分別是台中南屯店、台南、桃園中壢、桃園南崁和嘉義，但仍在規劃中，之後會陸續推動此制度。

