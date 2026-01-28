好市多春節禮盒划算又澎湃 會員直呼「自用送禮都划算」

農曆新年將至，美式量販店好市多（Costco）推出的春節禮盒在網路上引發討論。有會員在社團分享開箱心得，從中式傳統糕點到進口巧克力餅乾一應俱全，加上會員專屬的優惠價格，讓許多消費者直呼「買來送禮或自己吃都划算」。

今年好市多的春節禮盒選擇相當多元，中西式品項兼具。網友熱推的品項包括銅鑼燒禮盒、櫻桃爺爺牛軋糖禮盒、比利時奶油夾心餅禮盒，以及自有品牌科克蘭（Kirkland）的綜合巧克力禮盒。

其中櫻桃爺爺的桑椹牛軋糖獲得大量好評，有網友形容「會一直吃停不下來」；科克蘭綜合巧克力則以份量十足著稱，被認為「拿來送禮很有面子」。

對於精打細算的消費者而言，好市多會員制的價格優勢是一大吸引力。有網友表示，相較於其他通路，好市多禮盒「蠻划算的，自己吃也不心疼」，也有人分享「每年固定到好市多買禮盒，跟其他地方比便宜、種類也多」。也有網友分享，如果吃不夠，等年後再去搶購特價禮盒也是省錢妙招。

除了甜點禮盒，好市多也引進日本神戶風月堂等知名品牌，以及鳳梨酥等台式糕點選擇，滿足不同送禮需求。有網友觀察到「有人一箱一箱買風月堂禮盒」，顯見市場接受度頗高。

值得注意的是，部分禮盒附有提袋、部分則無，建議消費者購買時向現場人員確認。隨著春節腳步接近，預期禮盒將進入銷售高峰，有意購買的會員可提早規劃採購。

