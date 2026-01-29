好市多春節禮盒夯！他大推「這3款」好吃到停不了 網狂讚：省很大

記者鄭玉如／台北報導

農曆春節將至，許多人開始採買年節禮盒。一名網友近日在美式賣場好市多（Costco）發現，現場陳列多款適合送禮的春節禮盒，包括櫻桃爺爺牛軋糖禮盒、比利時奶油夾心餅禮盒，以及科克蘭綜合巧克力禮盒等，將照片分享到臉書後引發熱烈討論，不少人直呼「真的省很大」。

一名網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」發文指出，日前到好市多採購時，原本只是想挑幾款禮盒送人，沒想到越看越嘴饞，忍不住多買幾盒打算自己享用，結果後來收到主管送的春節禮盒，竟然也是來自好市多。

一名網友開箱科克蘭的綜合巧克力禮盒，直呼很有份量，送禮有面子。（圖／臉書社團「好市多商品資訊分享」）

原PO也開箱手上的4款春節禮盒，表示最喜歡的是「銅鑼燒」與「櫻桃爺爺」，認為送禮、自用都很合適，並大力推薦桑椹牛軋糖，「好吃到停不下來」。此外，比利時奶油夾心餅禮盒與科克蘭綜合巧克力禮盒同樣受到好評，尤其綜合巧克力份量十足，送禮相當有面子。

除了餅乾與巧克力禮盒外，大顆日本蘋果禮盒也相當受歡迎，過年必備的年菜組合更是搶手商品。貼文曝光後，引來不少網友共鳴留言，「我們公司今年也都是買好市多禮盒，比較便宜」、「我這次也有買綜合巧克力！很大一盒，超划算」、「我都是要送禮前一天才去買，先買的話會被我吃掉」、「重點是好市多禮盒都滿划算的，自己吃也不心疼」。

