好市多會員年度小確幸！好多金+黑卡2%回饋破萬元 網友：真的划算！

好市多會員又到了年度「收割回饋金」的時刻!一名網友在臉書社團「好市多商品資訊分享」發文分享,在藥房結帳時一次折抵了一千多元的富邦黑卡2%額外回饋,讓她直呼「真的超有感」,也提醒其他會員好多金將在三月底到期,要記得使用。

該名網友表示,以前覺得國泰1%跟富邦2%回饋沒什麼實感,直到這次一次扣掉上千元才發現差異,以她一個月去好市多採購1到2次的頻率來說,一年累積下來的回饋其實相當可觀。貼文一出,立刻引發其他會員熱烈討論回饋金使用經驗。

廣告 廣告

↑（圖片翻攝自好市多商品資訊分享FB）

不少網友分享自己的折抵經驗,有人今天一次折抵3000多元,還有人趁著購買Dyson時把6000多元紅利一次用掉,直呼「超爽」。更有網友透露,今年光是好多金加上黑卡2%回饋就累積了一萬多元,讓她驚呼「我到底都買了什麼」。

對於是否該升級黑卡,網友們意見不一。有人認為如果一個月在好市多消費1到2萬元,升級黑卡的回饋會比較划算;也有人提到黑卡除了額外2%回饋外,還能享有抽獎活動的額外名額等福利。甚至有網友表示會幫親朋好友在好市多結帳,一年可以賺到7000到8000元的回饋。由於過年前好市多人潮眾多,有網友建議等到三月再去折抵好多金會比較舒適。也有人提醒,即使好多金過期也能用來抵扣會費,不用太擔心。

更多品觀點報導

年節大放送！Costco 充電站無預警降價，電車主嗨翻

黑鑽夢幻福利成真 好市多消費抽中經典賽門票 一人中獎兩人同飛東京

