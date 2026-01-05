好市多會員年費漲價了！最高漲幅66%，這時間實施





美市賣場COSTCO好市多會員年費漲價了！3種會員卡年費全漲，最高漲600元、漲幅高達66%！這時間開始實施！

好市多會員年費漲價了

好市多會員年費漲價了圖片來源：unsplash

好市多會員年費漲價了圖片來源：台灣好市多官網

台灣好市多年費在2026年全漲價！3種會員卡：金星會員、商業會員、商業會員副卡，都逃不過漲價的命運。

金星會員年費：1350→1500

商業會員年費：1150→1500

商業會員副卡年費：900→1500

其中以商業會員副卡年費漲幅最高，一口氣漲了600元、漲幅高達66%，與商業會員主卡年費再無差別，好市多公告這次年費漲價實施日期，將從2026年4月1日起執行。

好市多年費漲價了圖片來源：FB@好市多商品經驗老實說

好市多強調，會員費制度是支撐其商業模式的重要基礎，透過穩定的會員收入，可專注於壓低商品售價，並持續擴大商品選擇與服務內容，未來也將深化自有品牌，放大其價格與品質優勢。

