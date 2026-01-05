好市多會員年費4月要漲了！商業副卡權益同步升級

（記者石耀宇／綜合報導）美式賣場好市多（Costco）宣布，台灣會員年費將於2026年4月1日起調整，其中金星主卡年費由現行新台幣1350元調升至1500元，調漲150元。台灣好市多表示，此次調整屬整體營運與服務升級的一環，未來仍將持續透過商品優惠與會員回饋，提升會員整體消費體驗。

圖／美式賣場好市多（Costco）。（資料照）

根據好市多公告，此次會員費調整涵蓋多種卡別，金星主卡年費由1350元調整至1500元；商業主卡由1150元調整至1500元；商業副卡則由900元調整至1500元。台灣好市多表示，這是繼2016年9月調漲會員費後，近10年來再次調整。

廣告 廣告

與過往不同的是，好市多同步宣布，自2026年4月1日起，每位商業副卡會員皆可持有一張免費家庭卡，同行人數為1+2人，與金星卡會員的使用規則相同，藉此提升商業會員的整體使用彈性與權益。

圖／好市多會員費調整公告。（業者提供）

台灣好市多回顧，過去10年間持續投入物流系統優化，並陸續設置聽力中心、眼鏡部、加油站等多元專業服務設施，期望提供會員超越以往的購物體驗。此次調整會員費，也是在整體營運成本與服務升級下所做出的調整。

好市多指出，公司始終致力於以合理的價格，為會員提供高品質商品，並透過會員制模式，讓會員共享Costco全球採購的規模優勢，將採購效益反映在商品售價上，使會員享有更具競爭力的價格。

針對未來規劃，好市多強調，調整會員費後，將持續擴大商品優惠活動，包括黑色星期五、雙11等檔期促銷，同時深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將節省下來的成本，以具競爭力的價格與優質商品，回饋所有會員。

更多引新聞報導

知名餐飲也中鏢！丸龜製麵重組肉標示違規 食藥署開罰

台鐵售票機全台大當機！故障到週一還沒好 售票員崩潰了

