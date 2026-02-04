好市多會員快收信 他抽中棒球經典賽門票 嗨喊：翔平我來了

2026年世界棒球經典賽將於今年3月登場，美式賣場好市多日前針對黑鑽會員推出抽門票活動，將送出200組會員到東京看球賽，官方近日陸續寄出中獎通知，有幸運會員在社群曬出中獎畫面，興奮喊「翔平，我來看你了」，立刻掀起熱議。

好市多與Mastercard攜手合作推出「2026世界棒球經典賽東京組門票」抽獎活動，黑鑽會員只要刷好市多萬事達卡聯名卡，消費達指定門檻，即可參加抽獎，有機會抽中東京賽事門票。活動於1月25日截止，共抽出200組，每組門票2張，中獎結果於1月26日至2月13日以Email寄出通知，未於指定期限內回覆者則視為放棄。

一名網友昨在Threads曬出中獎通知，內容指出「恭喜您抽中2026／3／7：日本隊－韓國隊，門票共兩張」，須於2月5日中午前回覆信件領獎。原PO興奮發文「幸福來得太快，嚇爛！」還不忘向球星大谷翔平喊話「翔平，我來看你了。」

貼文曝光立刻引發討論，一票網友直喊羨慕，「哇！恭喜了，這2張門票就要6位數了」、「太幸運了吧」、「恭喜，吸好運，我也要前進東京」、「好羨慕，我抽到澳捷，心已冷。」

也有不少好市多黑鑽會員錯過抽獎活動，紛紛留言哀號，「我也是黑鑽卡，怎麼完全不知道有這個活動？」

