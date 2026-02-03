好市多會員抽中WBC經典賽門票 網友熱議：夢幻等級福利

好市多日前祭出黑鑽會員刷卡消費達指定門檻，即可參加前往東京觀賞世界棒球經典賽抽獎。（好市多提供）

好市多日前推出「刷卡滿額抽2026世界棒球經典賽東京組門票」活動，近日完成抽獎並寄發中獎通知。此次活動共抽出雙人同行 200 組門票，讓中獎會員能攜伴一同前往東京觀賞賽事，消費帶來的喜悅也因此加倍。有中獎會員在社群平台分享中獎通知截圖，迅速引發熱烈討論，不少網友直呼：「太羨慕了」「這真的是夢幻等級福利」，也讓好市多黑鑽會員制度再度成為話題焦點。

好市多中獎會員在社群平台分享中獎通知截圖，不少網友留言直呼「太羨慕了」。（翻攝Rose5277 Threads）

該活動於去年底開跑，主打黑鑽會員刷好市多萬事達聯名卡消費達指定門檻，即可參加抽獎，有機會前往東京觀賞世界級棒球賽事，從社群分享的畫面可見，中獎通知清楚標示得獎內容與後續兌換流程，讓原本抱持觀望態度的會員驚呼：「原來不是都市傳說」！但也有人笑稱：「逛賣場買東西，結果別人要飛東京看球賽了，這落差太大。」

廣告 廣告

對於棒球迷而言，世界棒球經典賽東京組賽事向來一票難求，中獎會員能以日常消費換得親臨現場的機會，還能攜伴同行，更被形容為「把消費升級成一趟人生體驗」。也有不少黑鑽會員給予活動高度評價，認為相較於單純折扣或回饋金，這類「體驗型福利」更具記憶點。

除了抽獎活動外，也有會員趁機提醒，好市多會員帳戶中的「好多金」已陸續開放兌換。依規定，好多金需在指定期間內使用，若未留意兌換期限，可能會讓累積的回饋金額白白流失。不少資深會員建議，年初正是盤點會員權益的好時機，包含好多金兌換、會員專屬優惠與回饋活動，都值得定期查看，才能把會員制最大的價值。

更多鏡週刊報導

高虹安助理費案外案 遭指「前妻領款」台南李俊毅妻怒駁提告

邀藝術家揮毫創意春聯 移民署偕同新住民體會年節氣氛

比照國外「檸檬法」精神 電梯大廠擬寫入合約保障消費者權益