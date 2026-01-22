好市多會員掏「20年前泛黃券」折抵成功 官方回應了

一名女子近期到賣場消費，見其他會員拿出一張約20年前發行的泛黃500元抵用券，用來折抵會員續約費用，原本以為可能因年代久遠而失效，沒想到順利折抵，她驚呼「結果真的可以用欸」，貼文掀起討論；對此好市多也向《中時新聞網》表示，抵用券確實為早期發行，感謝會員保留至今，長期支持。

原PO昨（21）日於臉書社團發文指出，在好市多排隊結帳時，目睹前方會員拿出一張20年前的500元抵用券，用來支付續約會員費。她觀察到對方拿出抵用券時，顯得有些緊張，猜測可能擔心會被拒收，但櫃檯人員確認後順利完成折抵，讓原PO驚呼「結果真的可以用欸」。

廣告 廣告

原PO說，該張抵用券紙張幾乎泛黃、帶有摺痕，但上面並沒有標示使用期限，「好市多在台灣營運這麼久了」。

貼文曝光後，內行網友指出，這類500元會員費抵用券，是好市多早期在台推廣會員制度時，針對特定企業或族群發放的專案優惠，目的是降低消費者對「年費制」的心理門檻；也有網友說，抵用券可追溯至高雄中華店時期，已有至少20年以上歷史。

網友留言，「有一次去購物，正在排隊等結帳，有一位大姐拿著泛黃的會員卡，我好奇的問是否是老會員，她說是開幕那年辦的，我很佩服」、「這張紀念價值比500還高，用了可惜」。

對此，好市多向《中時新聞網》表示，會員費抵用券確實為早期發行，感謝會員保留至今，也感謝長期支持。

更多中時新聞網報導

總ㄟ來開講》網球賣破百億 運彩年銷售710億創新高

《夜王》美女如雲 黃子華鄭秀文飆演技

漁港釣魚似戒嚴 釣客籲開放 漁業署難放行