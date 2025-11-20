好市多會員揭「3大原因」漸漸不去買了！ 意外引正反兩派網論戰

生活中心／綜合報導

美式賣場好市多在台灣生意很好，是全球營收最高的市場之一，甚至有4家分店（台中南屯、台中北屯、台北內湖、新北中和）曾進入全球營收前10名，其中台中南屯店更是多年蟬聯「世界店王」。 不過有好市多會員近日在PTT發文，表示看到好市多會員續約刷卡通知，才想起自己已漸漸不去好市多了，並列出3大「不去的原因」，引發其他正反派網友討論。

美式賣場好市多在台灣生意很好，有4家分店（台中南屯、台中北屯、台北內湖、新北中和）曾進入全球營收前10名。（圖／資料照）

有網友在PTT以「漸漸不去好市多了！」為題，並寫道，看到好市多續約的富邦刷卡金額，才想起已經漸漸不去好市多了。原PO並列出3大「不去的原因」，包括去還要排隊，等車位，來回都要，沒搞個三個小時，還真的出不來；可能消費習慣改變了，漸漸感覺沒啥好買了；有些東西分量大還放到發黴過期，冷凍冷藏的也要放冰箱耗電又不新鮮，漸漸的失去去好市多的動力了，有人有這樣的感覺嗎？

好市多會員看到續約刷卡通知，才想起自己其實已經漸漸不去好市多了，並列出3大「不去的原因」。（圖／翻攝自PTT）

PO文一出，引發許多網友認同：「車位還要看規則很煩」、「對，份量縮水還變貴」、「酷澎更快更便宜」、「一直到10年前，還可說挺潮跟有競爭力，現在除了某幾款特價商品，只有爛可講」、「覺得沒什麼好買的，會員買尊貴感嗎」、「已沒辦卡繳年費，網路上代購很方便」、「那裡買根本沒有比較便宜」、「去年已剪卡」、「國外產品少很多」、「不喜歡囤貨、被強迫消費，就不去了」。

不過也有許多網友支持好市多：「生鮮的品質還是比全聯好，菜也比市場的好吃」、「我只去買衛生紙和牛肉 XD」、「離不開好市多，牛肉蝦子跟進口水果，還是好市多最強」、「有自己下廚的，還是會去吧?很多生鮮都贏其他通路，挑平日去也不太會擠」、「很多品項還是比外面便宜」、「好市多就是划算吧，同價位沒對手」、「光是牛奶就屌打外面了」。





