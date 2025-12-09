好市多會員注意！「2步驟」免費拿限量新春紅包袋

美式賣場好市多（Costco）推出會員專屬福利，只要在臉書與IG官方帳號最新貼文按讚並出示畫面，就能免費領取限量新春紅包袋，每張會員卡限領一次。

美式賣場好市多送紅包袋！（圖／翻攝自好市多IG）

好市多在官方IG社群發布限時動態，會員需追蹤台灣好市多官方帳號Facebook和Instagram，並在最新貼文上按讚出示畫面，即可領取限量「馬到成功」紅包袋。若會員已按讚粉專，仍可在兩個平台的最新貼文上按讚獲得紅包。該活動自12月8日開跑，每卡會員限領一份。

隨著農曆新年即將來臨，許多業者都會印製專屬紅包袋發給顧客，專業印刷業者「感官文化印刷」在臉書粉專表示，即日起只要於官網下單任何印製服務，出貨將隨單贈送限量「感官馬年紅包袋組」，以經典紅與燙金搭配奔騰黑馬的設計，代表感官文化印刷對印刷美學的堅持與祝福，紅包為限量隨機贈送，不單售、不補發。

