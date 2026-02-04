好市多會員記得看郵件！ 他幸運抽中「經典賽門票」：翔平我來了

好市多會員記得看郵件，可能抽中經典賽門票。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日至17日登場，不過現場門票一票難求，地主隊日本賽事與中華隊賽事都在開賣當天秒殺。美式賣場好市多（Costco）日前推出抽門票活動，就有網友收電子郵件才發現自己中獎了，直呼，「幸福來得太快」。

原PO在Threads上發文秀出電子郵件截圖，顯示他抽中經典賽「日本隊-韓國隊」門票2張，須於2月5日中午前回覆信件領獎。原PO興奮直呼，「幸福來的太快，嚇爛，翔平，我來看你了」。

網友對此回應表示，「天啊超級幸運！」、「太幸運了，希望我也可以抽到」、「哇塞恭喜了，這兩張票就超過六位數了」、「我是黑鑽卡，完全不知道有這個活動」、「不知道活動+1」。

據了解，「2026世界棒球經典賽東京組門票」的抽獎活動，由好市多與Mastercard攜手合作推出，只要持有好市多萬事達卡聯名卡，並同時具有好市多黑鑽會員資格，完成活動報名與指定任務，就有機會抽中東京賽事門票，預計抽出200組，每組門票2張，中獎結果於1月26日至2月13日以Email寄出通知，未於指定期限內回覆者則視為放棄。

