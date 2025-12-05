好市多會員費恐漲價？官方回應不太妙 美加日韓調漲幅度曝

好市多日前黑五活動引發搶購潮，一名網友指出，就是因為物價上漲才導致賣場特價時出現人潮，並表示自己擔心下個漲價的就是好市多的會員費。對此，好市多官方雖然未對調漲會員費做出回應，但表示該公司在2024年9月起，已將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元（約台幣155元），若未來任何調整或變動，都會主動通知會員。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有感而發，稱看了這次黑五搶購潮，真的是不論男女老少，都在為衛生棉奔跑，好像每年都會有一波這種熱潮，記得還有一次是為了香菜洋芋片，前幾年還有樂高行李箱，每次搶購時覺得自己已經買到推不動了，但放眼過去，總是可以看到旁邊更厲害的推車。

廣告 廣告

他接著指出，會造成搶購就其原因還是因為物價上漲，賣場的東西跟著物價調漲自己是能理解，所以黑五這種特賣，能買到比之前還沒漲價更低的價錢就很賺。他最後好奇，「在這樣物價飆漲的時代，大家覺得接下來漲的會是什麼商品？自己覺得最有可能漲的應該是，會員費。」

對此，網友紛紛留言表示，「台灣的會員費確實很久沒漲了，應該快了」、「希望會員費不要漲太多欸」、「其實會員費就算漲了，很多東西還是好市多買划算」、「會員費應該會漲，什麼時候就不知道了」、「今年沒漲會員費我也蠻驚訝的，因為一直有討論」。

據了解，台灣好市多最近一次調漲會員年費是在2016年，金星卡會員費從1200元提高到1350元，商業卡則從1000元提高到1150元。針對民眾擔心會員費調漲，好市多官方回應，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。但該公司稱，好市多在2024年9月起，已將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，基本會員年費從60美元（約台幣1875元）漲至65美元（約台幣2030元），黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元；另外日本成長9%、韓國成長11.7%，此為全球政策。

更多中時新聞網報導

保健》傷口僅5公分 北榮心手術5天出院

楊丞琳自爆骨子裡很愛演

禁用藥恐誘發過敏 有不孕風險