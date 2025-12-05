好市多會員費明年要漲？官方回應不妙了 3國家已撐不住

生活中心／賴俊佑報導

美式賣場好市多(Costco)黑五優惠掀搶購潮，不過有會員擔心黑五優惠結束後接下來可能漲會員費，對此，台灣好市多舉例全球2地區已調漲，台灣是否跟進調漲語帶保留。

韓美加好市多會員費已漲！台灣是否跟進？

有會員在好市多社團發文「記得黑五週為了買什麼在賣場裡奔跑」，掀起熱烈討論，眾人列舉從衛生棉、香菜洋芋片、樂高行李箱、義美厚奶茶、衛生紙等商品都有，低價搶買就是怕物價上漲，不過就有會員擔心「台灣會員費確實很久沒漲了。」、「希望別漲太多」。

對此，好市多回應，「好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，我們都會主動通知會員，再次感謝您的支持。今年好市多在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元(約台幣156元)，基本會員年費從60美元漲至65美元(約台幣2,037元)，黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元(約台幣4,074)。此為全球政策」。

韓國好市多今年5月也調漲會員費，金星會員年費上調11.7%至4萬3000 韓元(約台幣903元)；商業會員年費上調15.2%至3萬8000 韓元(約台幣798元)，是自 2017 年以來首次調漲年費。

台中第三間好市多有望落腳「台中精機廠」遷廠廠址。（圖／資料圖）

台中第3家好市多有望落腳海線區

另外，台中第三間好市多有望落腳「台中精機廠」遷廠廠址，台中市長盧秀燕證實此事，不過最終結果仍須由好市多官方宣布；對此，好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業」。

