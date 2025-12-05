好市多會員費漲價「輪到台灣」？業者：這是全球政策

美式賣場好市多會員費是否調漲，引發會員關注。資料照，廖瑞祥攝



美式賣場好市多（Costco）素來以超殺優惠商品吸引消費者，上周舉辦的黑五優惠更讓會員搶翻天，不過近來美國、加拿大、日本及韓國好市多均調漲會員年費，至於台灣是否跟進，台灣好市多表示，各項服務有任何調整或變動，會主動通知會員。

台灣好市多表示，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。

好市多在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，基本會員年費從60美元漲至65美元，黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元；韓國、日本金星會員年費也都調漲，業者說，這是全球政策。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」提到，這次黑五搶購潮，不論男女老少都在為衛生棉奔跑，她詢問大家還記得自己曾經為了買什麼在賣場裡面奔跑嗎？她的經驗有香菜洋芋片、樂高行李箱，最有印象的是2017年的義美厚奶茶。她認為，因物價上漲造成大家搶購，面對物價飆漲，接下來漲價商品不知為何，她個人希望衛生紙不要漲，也覺得最有可能漲的應該是會員費。

貼文引發網友熱議，大家搶購品五花八門，有迪士尼拼圖、FILA 老爹鞋樂、烤雞；義美厚奶茶大家最深刻，「那時候真的惡夢」；樂高行李箱也很搶手，「一口氣買五個。」還有人列出歷年來搶購戰績松露巧克力、西雅圖極品拿鐵（整卡車搬走）、義美厚奶茶（失敗超多次）。衛生棉更是兵家必爭之地，一下手就是好幾箱。

網友們擔心萬物皆漲，恐怕會員費也會跟著漲。「我也覺得下一個漲的是會員費，韓國日本美國都漲了。」、「台灣的會員費漲是一定的，畢竟其他國家都在漲。」有會員也說，「今年沒漲會員費蠻驚訝的，因為一直有討論。」

