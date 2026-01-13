好市多會員費調漲！「這張卡」漲至1500元，加碼熱食區４品項降價

好市多會員制度向來是消費者關注焦點，尤其會費一有調整，更是直接牽動會員荷包。近日好市多（Costco）正式宣布，自今年４月起調整會員年費，這次調整範圍包含金星主卡、商業主卡與商業副卡，黑鑽會員費則維持不變。其中金星主卡年費將從現行1,350元調漲至1,500元。雖然會費變貴了，但好消息是熟食區也同步傳出降價，包括蛤蠣濃湯、咖啡、披薩都有調整，會員們快往下看有哪些變動～

好市多會員費4/1調漲

好市多會員注意啦～根據好市多官網公告，這次會費調整將於今年4/1正式生效！金星主卡年費將由現行1,350元調整為1,500元，增加150元；商業主卡則從1,150元調整至1,500元，增加350元；商業副卡更是從原本900元一口氣調漲到1,500元，等於增加600元。

▲美式賣場好市多近日宣布將於4/1起調漲會員年費，其中金星主卡年費從目前的1,350元調整為1,500元，漲幅達150元。（圖片來源：好市多）

好市多回應將商品售價降低

要特別注意的是，只要會員「到期月份是2026年４月（含）以後」，不管什麼時候去續約，都會用「新會費」計算；如果是「2026年４月到期」，但選擇在「2026年３月前就先續約」，就還能用舊會費費計算。台灣好市多針對此次調整提出說明，強調公司始終致力於以合理的價格為會員提供優質商品，透過會員費制度讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。

▲業者表示，將把省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品回饋所有會員，確保會員權益不受影響。（圖片來源：好市多）

熟食區４品項降價

雖然會員費將於４月起條漲，不過熟食區部分熱食降價啦～「蛤蠣濃湯」原價69元降至54元，如今降價15元，「美式咖啡」從原本的39元降至29元，「拿鐵」也降了10元，從49元調整至39元，讓上班族的日常咖啡選擇更加親民，至於披薩的降價幅度雖然較小，但18吋披薩從300元降到299元，單片披薩則從60元降至59元，仍是小幅的實惠優惠。

▲好市多２款咖啡每杯降10元，降價比例超過２成。（圖片來源：讀者提供）

蛤蠣濃湯降價15元

好市多官方表示，這次的降價優惠並非短期促銷活動，而是長期維持的新定價策略，會根據市場狀況與成本變化進行機動調整，目標是維持商品在市場上的競爭優勢。喜歡濃郁「蛤蠣濃湯」或是習慣喝咖啡的朋友，下次到好市多別忘了帶１杯回家～

▲好市多表示，咖啡與披蕯的降價，不是特定期間，而將會是一直維持。（圖片來源：讀者提供）

好市多

時間：週一至日10：00～21：30（實際營業時間依各門市公告為主)

