好市多會員費調漲！「這張卡」漲至1500元，加碼熱食區４品項降價
好市多會員制度向來是消費者關注焦點，尤其會費一有調整，更是直接牽動會員荷包。近日好市多（Costco）正式宣布，自今年４月起調整會員年費，這次調整範圍包含金星主卡、商業主卡與商業副卡，黑鑽會員費則維持不變。其中金星主卡年費將從現行1,350元調漲至1,500元。雖然會費變貴了，但好消息是熟食區也同步傳出降價，包括蛤蠣濃湯、咖啡、披薩都有調整，會員們快往下看有哪些變動～
好市多會員費4/1調漲
好市多會員注意啦～根據好市多官網公告，這次會費調整將於今年4/1正式生效！金星主卡年費將由現行1,350元調整為1,500元，增加150元；商業主卡則從1,150元調整至1,500元，增加350元；商業副卡更是從原本900元一口氣調漲到1,500元，等於增加600元。
▲美式賣場好市多近日宣布將於4/1起調漲會員年費，其中金星主卡年費從目前的1,350元調整為1,500元，漲幅達150元。（圖片來源：好市多）
好市多回應將商品售價降低
要特別注意的是，只要會員「到期月份是2026年４月（含）以後」，不管什麼時候去續約，都會用「新會費」計算；如果是「2026年４月到期」，但選擇在「2026年３月前就先續約」，就還能用舊會費費計算。台灣好市多針對此次調整提出說明，強調公司始終致力於以合理的價格為會員提供優質商品，透過會員費制度讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。
▲業者表示，將把省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品回饋所有會員，確保會員權益不受影響。（圖片來源：好市多）
熟食區４品項降價
雖然會員費將於４月起條漲，不過熟食區部分熱食降價啦～「蛤蠣濃湯」原價69元降至54元，如今降價15元，「美式咖啡」從原本的39元降至29元，「拿鐵」也降了10元，從49元調整至39元，讓上班族的日常咖啡選擇更加親民，至於披薩的降價幅度雖然較小，但18吋披薩從300元降到299元，單片披薩則從60元降至59元，仍是小幅的實惠優惠。
▲好市多２款咖啡每杯降10元，降價比例超過２成。（圖片來源：讀者提供）
蛤蠣濃湯降價15元
好市多官方表示，這次的降價優惠並非短期促銷活動，而是長期維持的新定價策略，會根據市場狀況與成本變化進行機動調整，目標是維持商品在市場上的競爭優勢。喜歡濃郁「蛤蠣濃湯」或是習慣喝咖啡的朋友，下次到好市多別忘了帶１杯回家～
▲好市多表示，咖啡與披蕯的降價，不是特定期間，而將會是一直維持。（圖片來源：讀者提供）
好市多
時間：週一至日10：00～21：30（實際營業時間依各門市公告為主)
更多食尚玩家報導
酷洛米佛跳牆超吸睛！2026通路年菜超過200道，還有免費試吃大會快筆記
「高CP值鐵板燒」220元吃到飽！自助吧肉燥飯、湯品無限續，再送起司蛋捲
全聯聯名「吉比花生醬」！甜點、麵包15款35元起，「這２款」甜而不膩大受好評
「40年老字號牛排」搬家新開幕！559元排餐＋自助吧吃到飽，熱食、甜點無限夾
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
阿諾認隆乳火辣球場片瘋傳！被酸「假奶有什麼好看」高EQ回擊
女星阿諾（本名涂珊）因主持《食尚玩家》而打開知名度，平時在螢幕前率真搞笑、毫無包袱的形象深受粉絲喜愛。日前，她自曝已完成隆乳手術，引發熱議，也透露曾被酸「有人說假奶有什麼好看的？」對此，她高EQ回應，展現幽默又自信的態度。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 36
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 57
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 96
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 20 小時前 ・ 5
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 22 小時前 ・ 1071
「糖漿畢業了！」國安基金護盤279天宣布退場 網哭：明天人踩人
國安基金在2025年4月9日爆發股災時進場護盤，時間已達279天，這期間台股不僅回穩，更屢創新高。國安基金例行委員會今（12）日即宣布退場，對此，不少網友驚呼「糖漿畢業了」、「國安不要走」、「明天人踩人」，也有人擔心國安基金退場後，台股是否將面臨震盪考驗。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 38
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 23
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
目標價喊出48元！「線纜大廠」利多助攻獲投信瘋搶11天 再斥資2.2億小買封測龍頭逾百張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（12）日終場收在30,567.29點，漲幅0.92%、漲278.33點，據證交所籌碼動向，投信賣超99.67億元，觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 22 小時前 ・ 1084
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 22 小時前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 21
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 13
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 22 小時前 ・ 272
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 141
預設竟是關閉！LINE「救命功能」快檢查 將成帳號保命符
近年網路詐騙手法層出不窮，通訊軟體也成為詐騙集團鎖定的主要管道。近日有網友發現，LINE推出的防詐功能「偵測可疑網站」已上線，卻是預設關閉，隨即發文提醒用戶盡快手動開啟，直呼這項功能根本是帳號安全的「救命功能」。對此，LINE官方也建議該功能已正式推出，呼籲用戶更新版本後自行啟用。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 3
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 7