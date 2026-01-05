好市多會員費10年來首度調漲！4月起金星、商業主卡/副卡一律1500元

好市多公告會員費調整。會員提供



美式賣場好市多（Costco）宣布，自今年4月1日起調整會員年費，包含金星主卡、商業主卡及副卡，一律調漲為1500元，是10年來首度調整。

根據台灣好市多公告，金星主卡會員年費原為1350元，新會員年費改為1500元，漲幅11%；商業主卡原為1150元，也漲到1500元，漲幅30%；商業副卡從900元一口氣調升至1500元，漲幅66%，每張並可享有一張免費家庭卡。

公告指出，今年4月之後到期的會員，皆以新會員年費計算，惟今年4月到期的會員，如提前在3月續約，仍適用舊會員年費。

廣告 廣告

台灣好市多表示，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低。距上次2016年調整會員費已經10年，公司持續致力於以合理的價格提供優質商品，同時投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心。

台灣好市多強調，調整會員費後，將持續擴大商品優惠，如黑五、雙11等，深化自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉進一步補充，黑鑽會員費維持不變，仍享專屬服務與最高3萬元回饋，為亞洲最高、全球第二高；透過年度消費累積回饋，多數會員可抵銷甚至超越會員費差額。

更多太報報導

嬰幼兒食品再爆重金屬！鏡週刊揭7項零食 鎘超標最高53倍

變天了！今午後強烈冷氣團南下 首波寒流周三報到連4天跌破5度

媽媽覺得你冷！孩子被悶出疹子 醫籲「別摸手腳判斷」：摸這兩部位才準