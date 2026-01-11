好市多會員費4月調漲 網分享「這樣用」年費其實很好回本

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

好市多宣布自4月起調漲會員費，金星會員與商業會員年費將從原本的1350元調整至1500元。消息曝光後，引發不少會員關注是否該「提前續約」。就有網友發文詢問，因為想申辦聯名卡，未來需要擁有自己的會員身分，若在調漲前辦理或續約，是否仍能適用舊價格？貼文一出，立刻引發熱烈討論。

好市多宣布自4月起調漲會員費，金星會員與商業會員年費將從原本的1350元調整至1500元。（示意圖／unsplash）

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，看到4月起會員費調漲的新聞後，驚覺「年費要變成1500元了」。他透露，過去一直和家人、朋友共用會員，但因為接下來想申辦好市多聯名卡，勢必得擁有自己的會員身分，才會開始認真考慮辦卡時機。

廣告 廣告

原PO也好奇詢問，如果在調漲前辦理或續約，是否仍是依照原本的會員費計算，「記得好市多會員費是先扣的，如果是這樣的話，感覺現在趕快辦比較划算？」貼文引來不少會員回應，「我二月到期，剛晚上過去櫃台說一樣是1350，所以只要是4月前到期續約的都還是1350，之後就是1500」、「我效期到4/30，昨天打電話去問，說三月逛賣場結帳時，請他們續約，就是舊會員價。」

也有網友分享好市多CP值很高的服務，「每次去每次打氮氣，一年賺2400，聽力檢測一次省1000」、「帶長輩去聽力檢測，2次就回本」、「外面聽力測驗超貴。」、「記得開車去打氮氣，一次賺至少200$」、「免費做個聽力檢測都賺回來了」

更多FTNN新聞網報導

好市多會費確定調漲！「這張卡」年費暴增66% 今年4月起上路

歡慶好市多線上購物迎十週年 黑鑽會員提早享滿萬折880元

每週去好市多的都是什麼人？ 網友直言：有錢有閒的

