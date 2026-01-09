好市多會費剛喊漲「又推1政策」會員氣炸！掀兩派論戰

生活中心／黃依婷報導

台灣好市多（Costco）宣布凍漲10年後首度調整會員費，將自4月1日起正式實施。金星會員年費由1350元調整為1500元；商業會員由1150元調為1500元，商業副卡則由900元調整為1500元；黑鑽會員費維持3000元不變。然而，近日也有會員抱怨，專程到好市多購買特價商品，怎料到現場卻發現僅能限購一袋。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，她是公司會員，近日去好市多買3公升橄欖油發現，每卡僅能限購一瓶而已，不過以前並沒有限制，她也感嘆，會加入Costco公司戶就是為了大量採購，「如果僅限購一瓶，那應該跟超市差不多，不用專程跑Costco一趟吧」。

貼文曝光，引來網友留言，「我今天買金沙也遇到這情況了，第二盒原價，我問小姐，以前從沒有這樣吧，小姐說對，這次開始的」、「專程去一趟，車跑了快一小時，到現場才知道限一袋，心情有夠不舒服」、「最近很多商品都有限購，而且很多都限購數量1，真心覺得要限購至少也數量2」。

不過也有人緩頰，「3公升可以用很久，大量採購就是要買回去賺沒有卡的人的錢，好市多的做法沒錯」、「我也支持限購，如果不節制，有人掃貨，其他晚到的人，豈不是沒的買？」、「我覺得就是要限購呀！不然我開車去，全部被人一車掃空，我去就買不到了耶」、「還好有限制，不然就被代購買光了」。

