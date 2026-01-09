生活中心／李明融報導

美式賣場好市多（COSTCO）主打量大價格又優惠，販售商品種類相當豐富，進駐台灣28年依舊吸引大批國人註冊會員成為忠實顧客，不過日前突發出公告，宣布今年4月1日起調整會員費，3類卡全面調漲至1500元，唯獨黑鑽會員費維持不變，時隔10年宣布漲價，引發大批會員不滿抱怨「商品漲價、越來越不划算」等，然而近日也有會員指出，特別到好市多購買特價商品，現場卻只能「每張會員卡限購一袋」，讓她無法理解，消息曝光掀起兩派論戰。

好市多會費才剛喊漲！會員見又推「1限制政策」更火大⋯網掀兩派論戰

好市多宣布今年4月1日起調整會員費，3類卡全面調漲至1500元。（圖／翻攝「好市多」官網）一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，表示她是公司會員，近日去好市多買3公升橄欖油發現有告示「每卡僅能限購一瓶而已」，不過以前都沒有限制，讓她忍不住抱怨「加入Costco公司戶就是為了大量採購」，如果只是為了買一樣特價商品，應該跟超市差不多，不用專程跑到賣場一趟；貼文曝光後，不少網友紛紛留言表達不同看法「專程去一趟，車跑了快一小時，到現場才知道限一袋，心情有夠不舒服」、「最近很多商品都有限購，而且很多都限購數量1，真心覺得要限購至少也數量2」「我今天買金沙也遇到這情況了，第二盒原價，我問小姐，以前從沒有這樣吧，小姐說對，這次開始的」。

有網友表示好市多商品的量較一般超商來的多，因此只買一樣也不會影響太多。（圖／民視新聞資料照）

也有人對這項政策表示能理解，「我覺得就是要限購呀！不然我開車去，全部被人一車掃空，我去就買不到了耶」、「還好有限制，不然就被代購買光了」、「3公升可以用很久，大量採購就是要買回去賺沒有卡的人的錢，好市多的做法沒錯」、「我也支持限購，如果不節制，有人掃貨，其他晚到的人，豈不是沒得買？」。

