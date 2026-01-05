好市多會費確定調漲！「這張卡」年費暴增66% 今年4月起上路

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

美國知名連鎖賣場好市多（Costco）於今（5）日公告調整台灣會員年費，金星會員與商業會員費用將同步調漲。一般金星會員年費由1350元調升至1500元，漲幅約11%；商業主卡則由1150元調升至1500元，漲幅約30%；商業副卡年費更由900元大幅調升至1500元，調幅達600元、漲幅高達66%。此次調整後，金星主卡與商業主卡年費將統一為1500元，新制預計自2026年4月1日起正式生效。

好市多宣布調整台灣會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡年費未來將統一調升至1,500元。（示意圖／Unsplash）

好市多指出，台灣市場擁有高度黏著的會員族群，涵蓋大量家庭客與大量商業採購，會員費上調消息恐將引發討論與關注。為了持續優化營運與會員體驗，將進行會員卡年費調整，並始終以合理價格提供高品質商品與服務。此次會費調整一共涵蓋「金星主卡」、「商業主卡」、「商業副卡」，黑鑽會員費則維持不變。

好市多提到，距離台灣好市多上一次調整會費為2016年，過去10年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。

好市多強調，未來調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。

