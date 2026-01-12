好市多會費調漲「台韓價差500元」 網酸：台灣盤子多

台灣好市多宣布自2026年4月1日起調整會員年費，各類會員卡一律調漲至1500元，引發消費者熱烈討論。對此，有旅韓網紅分享，台、韓好市多的年費差異，貼文一出引發網友熱議。

好市多。（示意圖／中天新聞）

網紅「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文分享，韓國的好市多會員費只要43,000韓元換算新台幣大約940元，而且這還是去年已經調漲過一次後的價格。如果是調漲前一般會員只要約新台幣839元，商業會員甚至只要約新台幣828元。

「不奇而遇 Steven & Sia」直言，雖然只是幾百塊台幣的差距，但心理感受仍相當強烈，那種感覺並非「付不起」，而是「是不是台灣消費者，其實已經太習慣默默承受？」，因此他直接取消台灣改辦韓國的會員，反正都通用價格還便宜一大截。

他也補充，其實好市多對外國遊客滿友善的，只要拿護照去就能辦，而且韓國好市多也不像台灣一樣只能用富邦的信用卡，只要是VISA都可以。唯一需要注意的是，如果沒有韓國的「現代卡（Hyundai Card）」那續費時會比較麻煩一點，需要在「會員到期前兩個月內」到櫃檯續卡。

貼文發布後，立即引發網友熱烈討論，「台灣盤度一向都非常高」、「台灣盤子多意外嗎？」、「會不會來一波退卡潮」、「差好多欸，感覺不太好」、「原來韓國COSTCO年費這麼便宜，好羨慕喔」；有網友解釋「因為韓國有Emart Trader是跟Costco 一樣的量販店同質性很高而且不用會費，是Costco強勁對手。所以有競爭才有降價。其實Emart Trader比較好逛」。

