好市多會費調漲「比日韓貴」！1類人仍適用舊年費標準

好市多宣布，從今年4月1日開始將會調整年費。（示意圖／東森新聞）





新年剛開始就漲價！台灣好市多宣布，4月起會員卡年費將要調漲，金星主卡年費1350元漲到1500元，是近10年以來第一次調漲。好市多說明，這是為了支撐營運成本，屬於全球性週期調整的一環，不過這次調漲，台灣的會員卡費已經比中國和日韓等地，都還要貴，不過1類人將適用舊年費標準。

大批顧客湧進好市多賣場添購生活用品，但現在要進來購物，荷包恐怕得再縮水，因為會員年費要漲價了。

好市多宣布，從今年4月1日開始將會調整年費，金星主卡會員費，從原本的1350元，調漲到1500元，商業主卡從1150元，同樣調漲到1500元，商業附卡調漲幅度更大，從900元變成1500，直接加了600元，而這也是台灣好市多從2016年以來首度調漲。不過好市多也補充，若4月到期的會員提前於3月續約，仍適用舊年費標準。

廣告 廣告

其他民眾：「大環境是這樣，你有消費的需求，所以你還是會決定要續約，除非你都沒有要來買，否則還是會續約。」

其他民眾：「我覺得看自己的需求啊，因為物價都在漲。」

民眾感嘆萬物齊漲沒辦法，以金星主卡會員來說，日本2025年5月就已經調漲，年會費約是新台幣1120元，韓國調漲到1020元，中國則是約在新台幣1330元。與亞洲各國相比，調漲後，台灣目前是年會費最高的國家。

其他民眾：「有點貴，一下漲這麼多啊。」

其他民眾：「我覺得還好耶，商品有比外面便宜啊。」

好市多表示，這是屬於全球性週期調整的一環，漲價是為了支撐營運成本，透過穩定的會費收入，才能將商品毛利控制極低。睽違多年的調漲，讓台灣會員費一舉躍升亞洲最高，消費者續不續約，都得更精打細算。

更多東森新聞報導

快訊／會員注意！好市多4月起調漲年費 金星卡漲至1500元

好市多平價外套耐穿好用！他揭接洽內幕：1要求超嚴格

台灣鳳梨酥上榜！好市多「最值得買」的亞洲食品曝光

