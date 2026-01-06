好市多會費調漲！網揭日本辦卡更省 內行人點出2大陷阱

台灣好市多宣布4月起調漲會員年費。（圖／翻攝自Google maps）





台灣Costco好市多宣布自4月1日起調整會員年費，金星會員與商業主卡一律調升至1500元，商業副卡更從900元一口氣調漲至1500元，漲幅引發會員熱議。由於好市多會員資格「全球通用」，不少網友開始討論是否能改到其他亞洲國家辦卡，以較低年費節省開支。

日卡價格引熱議

一名網友在Threads發文指出，日本好市多年費為5280日圓，換算約新台幣1056元，明顯低於台灣現行費用，直言「既然會員全球通用，乾脆去日本加入？」貼文曝光後引起大量共鳴，有人直言「薪水沒漲、會費先漲」、「什麼都比國外貴，只有薪水不一樣」。甚至有網友將辦卡與旅遊結合，笑稱「每年續卡都有理由去日本玩」。

針對外國旅客是否能在日本申辦會員，旅遊粉專「玩轉沖繩 Kokoni Okinawa」實測分享，在沖繩等地的好市多，只要出示護照並填寫當地住宿地址即可完成申請，流程並不複雜。

內行提醒2不便

不過，也有內行人提醒，跨國辦卡仍有2點不便之處。首先是續約問題，日本會員卡到期後，必須親自回到日本門市或透過日本官網續卡，台灣門市無法代辦。再者是使用限制，外國會員卡在台灣進行線上購物、加油站消費或信用卡回饋綁定時，可能出現相容性不佳、無法感應或回饋失效等狀況，實際體驗未必順暢。

