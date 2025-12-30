好市多楊枝甘露、芭樂檸檬綠賣爆 飲料界鴻海砸70億跨足冷高壓飲品

台灣最大飲料包材商宏全，大舉投資做高科技的冷高壓新鮮果汁，售價比一般果汁高四成，連楊枝甘露都能精準還原，這會是疲弱果汁市場的下一片藍海嗎？

同樣是柳橙汁，濃縮還原果汁一瓶35元，冷高壓果汁卻可賣到50元，是因為「新鮮」成本更高。更重要的是，這技術讓更多種飲料可上到貨架，像楊枝甘露這類濃稠、帶果泥的飲品，也是因為冷高壓才能出現在超商。

飲料界鴻海的第二條成長曲線

「我們對這塊市場很樂觀，自信成本有競爭力，」宏全總經理曹宏宇肯定說。這並非自誇。宏全是台灣唯一有能力包下瓶蓋、瓶身、飲料代工的大廠，可口可樂、伯朗咖啡母企業金車等知名品牌，都是他們客戶，生產基地遍及全球十多國，可說是「飲料界的鴻海」。

宏全今年營收將達近300億元，第三季稅後純益8.71億元創新高，EPS 2.94元。如今，它希望冷高壓技術能創造集團第二條成長曲線。

「冷高壓與一般常溫飲品，是完全不同的兩種體系，」曹宏宇說。最困難的是原料端。市面上常見的濃縮還原果汁，是先把原汁濃縮冷凍後再加水，品質控管相對容易。然而冷高壓產品以鮮果製作，對做常溫飲料的大廠來說，控管水果品質與產量是一大挑戰。此外，原料需要冷凍倉儲、成品要冷藏運輸，從製造到通路，靠整套冷鏈物流體系支撐。

冷高壓果汁成飲品新商機

市場先行者，是金利食安和佳美食品。金利看到需求，以冷高壓技術創立公司，建立「純在」品牌；佳美則是台灣最大蔬果汁製造商，2010年就花數億引進HPP設備。

十幾年間市場快速成長。金利因為近年在好市多每年賣出300萬瓶楊枝甘露、芭樂檸檬綠一砲而紅，今年起更用冷高壓技術做冷萃茶，在7-Eleven獨家販賣。「新鮮現榨路上很多，但要裝進瓶子裡、維持鮮度，大家不想做也不敢做，」金利業務部協理廖怡君分享創業原因，「我們看到缺口就投入了。」

佳美2014年起為全家自有品牌做冷高壓果汁，業績10年成長10倍；2024年，悅氏也加入戰局。

2021年佳美業務擴張，和宏全簽下30年冷凍庫合約，宏全趁勢提出跟佳美合作蓋冷高壓產線，佳美可補足宏全缺乏的原料處理技術，宏全則能接下市場快滿出來的HPP訂單。

冷高壓產品可拚外銷

宏全也觀察到日本、韓國、中國市場都在擴大，產品售價高，能撐出毛利，目標是讓冷高壓製程規模化以壓低成本。

不過，受限設備，目前冷高壓產線一分鐘的產能，不及一般無菌產線的三分之一。而去年全家超商HPP果汁業績，僅佔全體蔬果汁約一成。在這個層面，同業們比起競爭，更需要合作。「有更多人投入是好事，一起做好做大，把消費者更理解這塊市場，」廖怡君樂觀說。

文：袁兆遠 圖片來源：莊凱程攝

