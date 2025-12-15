好市多標價藏「4神秘符號」！背後含意曝光 會員全衝了

生活中心／朱祖儀報導

許多民眾喜歡去好市多採購。（示意圖／資料照）

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，吸引不少民眾前往購買，但你有發現價格牌上有神秘符號嗎？一名網友近來就分享，其中標價上的會出現4個符號，分別代表不同含意。

一名網友在Threads上分享，最近學到新知識，發現好市多價格牌上的符號，其實有不同的用意，像是「+」代表是人氣商品，賣完還會補貨，「^」則是賣得不太好，還在觀察中，「#」是銷量還需要多觀察，「＊」是季節性商品或出清商品。

不少人驚呼，「長知識欸！之前都不知道原來這些符號有這些功能」、「原來如此！每次看都覺得好奇」、「冷知識+1，從來沒注意那些符號，看來可以跟著+號買了」、「歐麥尬，謝謝你的分享」、「厲害，學到啦。」

揭密好市多標價 尾數7代表出清價格

事實上，網紅「Hank表哥」先前也曾介紹過，如果看到「＊」代表商品已經沒有庫存，賣完就不再進貨，如果是「+」代表商品口碑不錯，仍會持續進貨。他還分享如果看到價格尾數是「7」，通常都是出清價格。

據《Business Insider》報導，先前也有人在美國好市多任職15個月的員工提醒，季節性商品若是最後庫存，標示牌上就會出現「＊」，通常會有一定幅度的降價；另名員工還說，「＊」的可能是季節商品，看到就該買。

好市多標價如果出現「＊」，可能是季節性商品或出清商品。（圖／資料照）

