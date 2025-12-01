好市多汐止店限定「非會員可入場」方法曝光網驚：第一次知道

好市多採會員制消費，一名女子近日北上住新北汐止的富信飯店，查資料發現只要持該飯店房卡，就能到好市多汐止店申請臨時通行證，入場消費，貼文引起討論，當中有人直呼「第一次知道」。

原PO近日於Threads發文指出，入住富信飯店期間，查詢資訊時才知可憑房卡，到鄰近的好市多汐止店服務櫃台換取臨時通行證，就可入場購物，她說此服務，飯店人員不會主動提醒，因此經常被房客忽略。

原PO表示，由於她居住的縣市沒有好市多，飯店提供這樣的服務，讓她感到非常方便，貼文曝光後，引來許多網友留言，「第一次聽到」、「原來有這招」、「商品跟會員一樣價格嗎？」

根據富信大飯店官網資訊，自2024年2月起，房客只要持房卡前往好巿多汐止店一樓櫃台，即可申請臨時通行證，直接進場挑選商品，但用此方式結帳時需額外負擔5%商品稅金，等同以非會員身分購物的手續成本，該服務目前僅限新北汐止店好市多。

除了富信飯店住客，一般民眾非會員若想進好市多購物，必須先取得由會員購買的「購物儲值卡」，根據好市多官網，此卡限定會員到賣場櫃台以現金購買並儲值，首次儲值額為1000元，之後每次至少500元，儲值上限為3萬元。

取得儲值卡後，非會員需攜帶儲值卡與身分證件，到好市多櫃台辦理「臨時購物證」才能入場，每年僅能在單一分店申請一次，入場後所有消費須以現金支付，並加收5％服務費，若當天升級成為正式會員，該筆費用可退還。

