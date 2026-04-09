好市多沖泡飲折價100元 大票會員推爆「一次搬10箱」

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美式賣場好市多（Costco）時常推出優惠活動，有會員日前去逛街採買，發現一款燕麥片正在特價，原價499元，折價100元後只要399元，立刻搬一箱放進購物車。優惠訊息曝光引發討論，許多網友大讚這款燕麥片又香又濃，很好喝；還有人表示，媽媽每次都趁特價時一次搬10箱，可以喝一年。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，上周去好市多，逛到試吃時發現「桂格北海道風味特濃燕麥片」正在特價，原價一箱499元，現在只要399元，優惠至4月12日。

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原PO表示，該款燕麥片是家中的常備品，有時候晚上肚子餓，泡一杯當宵夜剛剛好，喝完有飽足感，也不會覺得負擔太大。他趁特價搬了一箱，還看到現場很多人一次買好幾箱，貨架快被清空。

貼文曝光引發討論，買過的網友都大推，「這個好喝又好吃」、「非常香濃，家裡小孩超喜歡」、「喝好多年了，都喝不膩 」、「下午肚子餓也會喝這個，方便又好喝」、「奶香很濃，愛喝牛奶的人一定會喜歡。」

也有會員表示，「這次去好市多搬了2箱」、「我買3箱，直接省了400元」、「上周才買原價啊」、「特價期間太短，又要去一趟了」、「3月底才剛去，考慮再去一次」。

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