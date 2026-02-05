好市多消費「爽中1000萬、200萬發票」！獎落2門市

記者蔣季容／台北報導

幸運兒是你嗎？財政部4日公布114年11-12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（1000萬元）與20張特獎（200萬元），共37張高額中獎發票。其中一位民眾曾在好市多台北內湖店消費5913元，就中了千萬大獎。

114年11-12月期統一發票，1000萬特別獎號碼為「97023797」，200萬特獎號碼為「00507588」。

其中一位民眾在好市多添購各類生活物資，消費金額為5913元，地址在「台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號」，獲得財神爺眷顧，中了千萬大獎。另一位民眾也在高雄前鎮區中華五路656號的好市多，花了1119元買櫻桃，中200萬大獎。

財政部提醒，領獎期間自115年02月06日起至115年05月05日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎

